Сегодня я получил предназначенную мне посылку... и, честно говоря, был поражён в самое сердце — в хорошем смысле, разумеется



Уже когда шёл с почты, чувствовал, что несу с собой кусочек Страны Восходящего Солнца; упаковка — выше всяких похвал, всё очень качествено, бережно обёрнуто и сложено, вероятность какого-либо повреждения, на мой взгляд, исключена. Картина и прекрасные чашки, которых я так долго (и с таким нетерпением!) ждал, наконец-то оказались в моих руках — и восторгу моему не было границ. Наконец то мой дом стал чуточку уютнее и атмосфернее.



Благодарю Вас от всего сердца за Ваш труд, надеюсь на дальнейшее

сотрудничество!