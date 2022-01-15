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Уникальные предметы из Японии

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Уникальные предметы из Японии

Купим и доставим под заказ в любую точку мира

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О команде
В команде онлайн-галереи Югэн трудятся эксперты в области японской культуры со всей России. Нашей первостепенной задачей является возможность приобретения эксклюзивных и культурно ценных товаров в Японии нашими покупателями.

Для обеспечения высокого уровня сервиса мы постоянно пополняем партнерскую базу японских галерей и частных продавцов, имеющих коллекции произведений искусства Японии, тем самым расширяя возможности при поиске предметов для наших клиентов.

Нашей отличительной особенностью является то, что подбор товаров осуществляется индивидуально по запросу клиента, тем самым мы помогаем в осуществлении самых смелых и амбициозных идей в создании частых коллекций.
  • Федор Лебедев
    Идейный вдохновитель
  • Татьяна Лебедева
    Арт-менеджер
  • Александр Кварцхава
    Инвестор и партнер по управлению бизнес-процессами
Семейный проект очарованных Японией
Югэн - этим словом в средневековой японской культуре обозначена эстетическая категория, которую можно перевести на русский как тайную, сокровенную красоту.

И в наши дни для японцев Югэн до сих пор остается способом отношения к миру. Удивительным образом, каждый, кто прикоснется к японской культуре, начинает чувствовать грани красоты, тонущие в бесконечной недосказанности, которую пытается зафиксировать рука мастера, создающего предметы, окружающие человека в быту.

Нашей отличительной особенностью является то, что подбор товаров осуществляется индивидуально по запросу клиента, тем самым мы помогаем в осуществлении самых смелых и амбициозных идей в создании частых коллекций.
Индивидуально подберем товар под ваш запрос и предоставим полную информацию о товаре
Будем с Вами на всех этапах движения посылки до момента получения
Организуем доставку по всему миру, в том числе для санкционных товаров
Бережно собираем и храним отзывы наших клиентов
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Сегодня я получил предназначенную мне посылку... и, честно говоря, был поражён в самое сердце — в хорошем смысле, разумеется

Уже когда шёл с почты, чувствовал, что несу с собой кусочек Страны Восходящего Солнца; упаковка — выше всяких похвал, всё очень качествено, бережно обёрнуто и сложено, вероятность какого-либо повреждения, на мой взгляд, исключена. Картина и прекрасные чашки, которых я так долго (и с таким нетерпением!) ждал, наконец-то оказались в моих руках — и восторгу моему не было границ. Наконец то мой дом стал чуточку уютнее и атмосфернее.

Благодарю Вас от всего сердца за Ваш труд, надеюсь на дальнейшее
сотрудничество!
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Сегодня я получил предназначенную мне посылку... и, честно говоря, был поражён в самое сердце — в хорошем смысле, разумеется

Уже когда шёл с почты, чувствовал, что несу с собой кусочек Страны Восходящего Солнца; упаковка — выше всяких похвал, всё очень качествено, бережно обёрнуто и сложено, вероятность какого-либо повреждения, на мой взгляд, исключена. Картина и прекрасные чашки, которых я так долго (и с таким нетерпением!) ждал, наконец-то оказались в моих руках — и восторгу моему не было границ. Наконец то мой дом стал чуточку уютнее и атмосфернее.

Благодарю Вас от всего сердца за Ваш труд, надеюсь на дальнейшее
сотрудничество!
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Добрый вечер. Получила вторую посылку.  Все доехало в целости и сохранности. Упаковка как и в первый раз Супер-Мега-Отличнаяв. Вид изделий винтажный. Но от этого даже ощущения ещё более волнительные. Это же история. Мне даже интересно какой возраст этого набора. Судя по состоянию пробок на бутылочках им приличное количество лет. Тем более радует состояние в котором они сохранились. Состояние ОТЛИЧНОЕ!! Вживую набор очень интересный. Спасибо огромное за ваш труд. До новых заказов!
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Фёдор, получил эту посылку, спасибо! Нож - просто огонь! Вот это лезвие! Задумался, не прикупить ли ещё, в будущем.. Отличная сталь, замечательная работа! Ручка, конечно, под японскую руку, но, приятно держать, чёрт возьми :) Фёдор, получил эту посылку, спасибо! Нож - пр... Супер, очень круто, очень рад!
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Долгожданная! Спасибо огромное, Федор и Татьяна! Упаковка на высшем. Ждём вторую посылку и мечтаем о продолжении сотрудничества)
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Фёдор, здравствуйте! Получила кама) Большое спасибо Вам и Вашей супруге! Мне казалось невероятным когда-либо его приобрести, а теперь он у меня, до сих пор не верится) И всё благодаря Вашей команде!
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Таня, добрый вечер. Картина приехала, уже висит на своем месте. Выше всяких похвал, все _ супер. Упаковка идеал, ни царапинки. Спасибо большое, поработаем ещё :)
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Федор, добрый вечер! Получил посылку из Монголии, очень быстро дошла! Все было очень хорошо упаковано! Спасибо!!!
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