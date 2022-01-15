Мы публикуем фотографии, которые сделаны японскими продавцами и опубликованы на аукционе. Японцы очень щепетильно относятся к своей репутации, поэтому фотографии описание, как правило, достоверны. Также, после получения товара на склад, мы самостоятельно осматриваем предмет и по запросу можем сделать для Вас фото, чтобы Вы убедились, что купили именно то, что было на фото.
В разделе каталога «Товары на складе в России» размещены фотографии, которые мы делаем самостоятельно по прибытию товаров на наш склад в России.